Lady Gaga saute depuis le toit du stade et offre une prestation incroyable au Super Bowl (vidéo)

Seule sur le toit du NRG Stadium, Lady Gaga, habillée d’un bustier métallique, a débuté son show en chantant les très patriotiques « God Bless America » et « This Land is Your Land » qui rappellent notamment que les États-Unis sont « une nation de liberté et de justice pour tous ».

Suspendue par des filins, la chanteuse américaine s’est ensuite jetée dans le vide pour rejoindre après des acrobaties la scène dressée sur la pelouse où quelques minutes plus tôt s’affrontaient les joueurs des Atlanta Falcons et des New England Patriots.

Dans un déluge d’effets spéciaux, elle a ensuite chanté ses plus grands succès dont « Poker Face », « Born This Way » ou encore « Just Dance ». « Bonjour Houston, bonjour le monde, nous sommes là pour vous faire sentir bien », a lancé, assise devant un piano, celle qui a vendu à travers le monde plus de 27 millions d’albums.

Après treize minutes d’un spectacle haut en couleurs et spectaculaire mais sans ses extravagances vestimentaires ou scéniques habituelles, Lady Gaga, juchée sur un escalier, a conclu sa prestation en jetant son micro et se lançant une dernière fois dans le vide.

Le show de la mi-temps du Super Bowl est présenté comme le spectacle le plus suivi au monde avec plus de 110 millions de téléspectateurs rien qu’aux États-Unis.

« Les seules déclarations que je ferai durant mon spectacle sont celles que j’ai faites de manière constante durant toute ma carrière », avait expliqué cette semaine Lady Gaga, icône de la communauté gay et transgenre, alors que les États-Unis connaissent de vives tensions après l’élection de Donald Trump.