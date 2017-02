Caterpillar: les travailleurs en colère à Gosselies (Photos et vidéo)

Sur le site du groupe Caterpillar à Gosselies, plusieurs travailleurs montrent leur colère et une action de 24h a débuté ce lundi matin avec la mise à feu d’un engin de chantier. Comme l’explique le site de RTL Info, les travailleurs contestent les primes de départ, jugées beaucoup trop faibles par rapport aux managers de l’entreprise. « On se retrouve avec quasiment autant d’ouvriers que de cols blancs et dans ceux-ci, il y a énormément de managers qui ont une très grande ancienneté en plus d’avoir des salaires très élevés », a expliqué Ivan Del Percio, président de la délégation syndicale ouvrière FGTB, à nos confrères de RTL ce matin.

Les travailleurs de Caterpillar sont en colère... pic.twitter.com/7PNjHwmPTw — Germain Mugemangango (@GermainMugemang) 6 février 2017

Il poursuit : « Donc ils ponctionnent une grosse partie du budget dans le cadre de la fermeture. Et ça, on ne peut pas l’accepter parce que les ouvriers ne sont en rien responsables de cette fermeture. Et donc c’est bien au niveau des primes de licenciement qui ont été proposées qu’il y a un problème. Nous n’avons pas les mêmes préavis que ces gens-là et donc on doit pouvoir se retrouver dans l’extralégal »

Les travailleurs, qui ont assuré qu’ils ne reprendraient pas le travail avant 24h, ont voulu poser un geste fort en mettant le feu à cette machine. Ils se contenteront par la suite de brûler des palettes.