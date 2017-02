Mouscron: le marché au Tuquet chaque dimanche

En raison de l’organisation de cette manifestation, des modifications de circulation entrent ainsi en vigueur chaque dernier jour de la semaine.

En raison de la présence de plusieurs maraîchers, en effet, la circulation et le stationnement sont interdits sur la place du Tuquet (du côté de la crèche, et plus exactement le tronçon compris entre la rue Musette d’un côté et l’intersection entre la rue de la Tête d’Orme et la rue du Couët de l’autre) tous les dimanches, dès 7 heures et jusque 14 heures.