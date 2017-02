Une punition qui tourne mal parce qu'il "faisait pipi au lit"? Un garçon de 5 ans retrouvé mort dans la rue, la mère et le beau-père en garde à vue

Les circonstances n’étaient pas encore précisément établies lundi en début d’après-midi, où se poursuivaient les auditions des deux adultes dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Omer, et dans l’attente de l’autopsie qui doit être pratiquée dans l’après-midi.

« Les conditions suspectes de ce décès nous ont amenées à faire placer les parents en garde à vue, en tout début de matinée, sur une suspicion de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », a déclaré l’AFP Patrick Leleu, procureur de la République de Saint-Omer.

Le corps du garçonnet a été découvert vers 02H30 par les pompiers près d’un chemin de halage d’un canal, à une dizaine de minutes en voiture du centre-ville de cette commune d’environ 10.000 habitants à 20 km au sud de Saint-Omer.

C’est dans ce secteur que, selon le maire d’Aire-sur-la-Lys Jean-Claude Dissaux, vivait le beau-père, dans un cabanon situé à 200 m du canal, la mère habitant en centre-ville. La route était à la mi-journée barrée par les gendarmes, a constaté l’AFP.

C’est le beau-père lui-même qui a alerté les secours, « signalant que l’enfant a été découvert inconscient » selon les gendarmes. Il leur explique alors « que l’enfant était sujet à des crises d’énurésie, en fait, il faisait pipi au lit, et que suite à un nouvel épisode d’énurésie, il l’aurait sanctionné en lui demandant d’aller dehors et lui aurait ordonné de faire des tours de la cour en courant ».

« Légèrement vêtu » et « violemment frappé »

« Ce sont les éléments qu’il nous donne pour expliquer le fait que l’enfant soit dehors. Reste à déterminer les circonstances du décès (…). Ce qu’on sait de manière sûre, c’est qu’il y a bien une sanction, qu’elle consiste à se retrouver à l’extérieur du bâtiment à une heure tardive de la nuit dans un contexte météorologique qui était particulièrement défavorable avec un enfant qui était légèrement vêtu parce qu’il venait de sortir du lit », poursuit la gendarmerie.

Toujours selon le maire, citant les secours, l’enfant aurait été « violemment frappé » par son beau-père.

« Il y a eu des traces, mais rien ne permet à ce stade de déterminer qu’elles soient liées aux faits d’hier soir. Sur ces aspects-là on est assez prudents », souligne cependant la gendarmerie, dont la brigade de recherches de Saint-Omer est chargée de l’enquête en appui de la brigade d’Aire-sur-la-Lys. L’autopsie de l’institut médico-légal de Lille devrait apporter des réponses précises.

Le couple âgé d’une trentaine d’années et sans profession n’était pas connu des services sociaux de la ville et « nous sommes en train de vérifier ce qu’il en est du côté des services du département », a dit à l’AFP M. Dissaux. Il n’a pas d’autre enfant, d’après les gendarmes.

« Elle est arrivée voici 2-3 mois peut-être. Avec elle c’était ‘bonjour-au revoir’, on la connaît peu, elle fait semble-t-il des peintures d’enfants en noir et blanc. Son compagnon n’était pas très bavard non plus », raconte Jean, un voisin de la mère, dans la résidence moderne de type HLM, en briques, où elle vivait. « Elle est polie et discrète. L’enfant était généralement bien habillé », se souvient une autre voisine.