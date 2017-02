Mouscron: gros succès pour le repas de l'école de la Sainte-Famille du Tuquet

Que de monde, samedi soir, dans la salle principale du site « place du Tuquet » de l’école fondamentale de la Sainte-Famille du Tuquet, à Mouscron.

L’établissement scolaire aux trois implantations organisait en effet son désormais traditionnel repas annuel.

Parents d’élèves, membres de l’amicale et autres anciens étaient ainsi invités à venir y déguster des carbonnades ou du vol-au-vent, le tout étant évidemment accompagné de frites et de crudités.

Et s’il n’était pas possible de repousser les murs, il a fallu rajouter quelques tables et chaises supplémentaires dans la salle, tant l’affluence était importante. « Près de 230 personnes avaient réservé leur repas. Et comme il s’agit d’un événement sans spectacle, ni activité, on peut parler de belle réussite. L’équipe des trois sites s’est monopolisée à cette occasion », explique le directeur M. Camberlein.

Le directeur a également profité de l'occasion pour évoquer les différents projets en cours au sein de ses implantations.