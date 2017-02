Hollain: Bernard Schlumpf n'est plus

Très attaché à son village de Hollain, Bernard avait intégré les groupes de travail de l’opération de développement rural. C’est à lui que l’on doit l’essentiel des expositions photos liées aux villages et à leur patrimoine montées ces dernières années dans l’entité. « Véritablement passionné par l’histoire locale, Bernard possédait énormément de documents. Il était notre source ! », explique l’échevin Benjamin Robette qui le côtoyait non seulement au sein du Cercle d’Histoire Locale mais aussi du Conseil des Aînés et du Programme de Cohésion sociale. Autant de structures où Bernard Schlumpf apportait passion, savoir et expérience. « J’ai beaucoup apprécié de travailler avec lui », poursuit l’échevin, attristé. « C’était quelqu’un de discret mais qui n’avait pas peur de dire les choses quand il fallait les dire, toujours de manière très constructive. Il a fait beaucoup pour notre commune et je l’en remercie ».

À sa famille, Nord Eclair présente ses sincères condoléances.