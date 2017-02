Tournai: «My Machine», invention de robots intelligents

Né en Flandres, le projet s’était produit l’an dernier en Wallonie Picarde sous l’impulsion de l’Agence de l’Eurométropole Tournai-Lille-Kortrijk et de quelques établissements scolaires provinciaux et communaux de Leuze et Tournai. L’objectif de cette initiative et de pouvoir établir une idée, un concept et un prototype de machine afin de stimuler la créativité et l’entrepreneuriat. Des robots utiles vont ainsi naître de l’imaginaire des enfants.

Pour cette deuxième édition, les élèves des écoles primaires « Les Apicoliers » de Kain, de l’école communale du Rempart à Leuze ainsi que les étudiants du secondaire de l’Athénée provincial de Leuze-en-Hainaut (électromécanique et mécanique automatique) et du supérieur à la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet Tournai (Ingénieur technique) relèvent à nouveau le défi. Tout commence avec les élèves de primaire, à qui l'on demande d’imaginer une machine qui leur permettrait de changer leur monde. Les étudiants de Haute École s’occuperont du design et du cahier de charge et les étudiants du secondaire veilleront à la conception du prototype.

Un chat robotisé

Trois idées ont été retenues pour l’école communale de Leuze : un gardien de but, un nettoyeur de tableau et une machine pour jouer à la corde à sauter. Pour l’école primaire de Kain, les deux idées retenues sont un chat robotisé et une machine à ramasser les plateaux à la cantine. Plusieurs projets ont été proposés aux élèves de primaire. Après le vote d’aujourd’hui, les enfants de Leuze ont choisi le gardien de football automatique qui serait contrôlé via une télécommande. Les enfants de Kain ont choisi le chat robotisé composé d’une horloge pour pouvoir décompter les récréations, jouer au ballon et à cache-cache.

L’objectif est aussi de pouvoir enthousiasmer les jeunes sur l’esprit d’entreprendre explique Bruno Hap, membre de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation : « Notre premier objectif est de pouvoir donner aux jeunes la possibilité d’avoir un parcours et de parler de l’esprit d’entreprendre via nos opérateurs et nos outils. Il faut également aider les professeurs avec un plan de formation vers l’esprit d'entreprendre. Il faut vraiment pouvoir montrer aux jeunes qu’il existe des possibilités de pouvoir devenir entrepreneur et pas uniquement des salariés ».