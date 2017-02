Gaurain-Ramecroix : Gaëtane tuée par un type ivre au volant

L’identité de la dame décédée dans l’accident dimanche soir à Gaurain-Ramecroix est connue : il s’agit de Gaëtane Botte, née en 1968, et maman de trois enfants. La voiture dans laquelle elle était a été percutée par un homme qui était ivre au volant mais qui a été laissé en liberté. La nouvelle a suscité l’émoi à Basècles où la victime vivait. Avec son compagnon Romu, elle était très investie dans le carnaval.

Gaëtane Botte et son compagnon Romuald dit « Romu » venaient de passer une partie de la soirée de dimanche chez des amis à Gaurain-Ramecroix lorsqu’ils ont repris la route le long de la RN7 pour rejoindre leur domicile de Basècles. Ils se déplaçaient dans une voiture dite « sans permis » depuis que Romu avait été opéré à la jambe et qu’il ne pouvait utiliser son propre véhicule. Le couple a été heurté à l’arrière par un automobiliste qui était ivre au volant : son permis a été retiré, mais il a été laissé en liberté. Le choc a été fatal à la dame en dépit des efforts des services de secours pour la ranimer. Romuald a été transporté dans un état grave à l’hôpital.

C'est l'émoi dans la région de Basècles et de Péruwelz où le couple était connu et apprécié.