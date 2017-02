Wallonie picarde: Ipalle lance la collecte des déchets de cuisine

Pour la gestion de nos déchets ménagers, de cuisine, il existe déjà le compostage à domicile ou le compostage de quartier. Une manière intelligente et écologique de diminuer de moitié la quantité de déchets déversés dans les sacs. Aujourd’hui, pour répondre plus encore au plan wallon des déchets et maîtriser le coût de la gestion des ordures ménagères, qui grimpe sans cesse, l’intercommunale Ipalle a lancé ce lundi un projet-pilote dans 6 parcs de la zone. « Cette opération intervient en complément du compostage à domicile. On la lance pour offrir la possibilité à ceux qui ne pratiquent pas le compostage de séparer leurs matières organiques des autres déchets non recyclables jetés à la poubelle », nous explique la présidente Ludivine Dedonder.

Six parcs ont été retenus pour cette expérience. Ils sont à Brunehaut, Belœil, Bernissart, Estaimpuis, Dottignies et Tournai.

