Mouscron: éclairer dans l'obscurantisme

Moment festif, dimanche matin, à la Maison de la Laïcité de Mouscron, Comines et Estaimpuis située sur la place Picardie à Mouscron. En plus du vernissage d’une exposition, les associations laïques y organisaient leur traditionnel apéritif de nouvel an...

L’événement annuel jumelant l’apéritif de nouvel an et le vernissage d’une exposition avait une saveur particulière cette année. Quelques jours auparavant, en effet, M. Roger Douterluingne, ancien président de la Maison de la Laïcité, nous avait quittés. En présence de son fils Jean-Pierre, un vibrant hommage lui a été rendu, dimanche matin, dans la salle de la Maison de la Laïcité qui porte justement son nom.

Claudine Bouchard, présidente du Centre d’Action Laïque, a ainsi dressé le portrait de ce grand monsieur né en 1926 qui a redonné vie à la laïcité mouscronnoise, notamment en relançant la Fête de la Jeunesse Laïque dans les années 70’.

C’est ensuite Luc Pirson, président de la Maison de la Laïcité, qui a pris la parole. Et il a eu des mots très forts. « Le ciel est gris, très gris. Il fait sombre. Les obscurantismes et les extrémismes de tout poil refont surface. Le bruit des bottes refait écho. La terre est de plus en plus rouge, rouge sang », s’est exclamé le président. « Et les plus sombres jours de notre histoire se répètent. La trame est connue. Quelques individus en entraînent des multiples d’autres dans des luttes sans merci. Et quand il faut trouver un bouc émissaire, l’étranger est le premier désigné. Les références pourtant riches de nos mixités culturelles se perdent. La différence devient coupable de tous les maux. Toutes les différences ou déviances par rapport à une certaine norme deviendraient condamnables. Attention à ces discours populistes qui bouleversent nos démocraties ! »

