Un éclairage à LED sur tous les grands axes wallons

« Plan Lumière 4.0 », voilà comment Maxime Prévot, Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière, a baptisé ce nouveau chantier. Le but est de remplacer l’éclairage au sodium des autoroutes et nationales 2x2 bandes de Wallonie (qui comptent près de 73.000 luminaires) par des ampoules à diodes LED. Ces dernières sont moins énergivores (elles consomment environ 30% de moins), nécessitent moins d’entretien et présentent une durée de vie plus longue.

L’éclairage à LED est donc plus écologique et plus économique. Il offre également un meilleur rendu des couleurs et un éclairage moins diffus, ce qui améliorera d’autant la visibilité et la sécurité des usagers. Par ailleurs, grâce aux économies réalisées, la lumière ne sera plus coupée en continu la nuit sur le réseau wallon, mais son intensité variera en fonction des impératifs.

«L’intensité de l’éclairage sera modulable suivant le trafic, l’heure, les conditions météorologiques, la présence de chantier ou encore l’accidentologie. Elle sera pilotée à la demande, depuis le centre Perex 4.0 », indique le cabinet du Ministre Prévot, qui ajoute : «par ailleurs, des possibilités technologiques novatrices pourront être proposées, comme par exemple, un faisceau de lumière qui suivrait le trajet d’un véhicule ou une intensité lumineuse plus forte à l’arrivée d’un piéton ».

Un appel d’offres sera lancé à la fin de l’année et les travaux devraient débuter début 2018. Le coût du chantier est estimé à environ 30 millions d'euros par an. La durée de ce contrat sera de 20 ans, avec obligation du maintien des performances durant toute la durée de celui-ci.