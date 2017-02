Mouscron: le chef David Selen s'invite chez vous

Lorsqu’on reçoit à la maison, on passe bien souvent plus de temps en cuisine qu’avec sa famille où ses amis. Pas vraiment l’occasion de profiter du moment donc, mais il y a la solution pour vous soulager et ainsi vivre une bonne soirée. « J’ai tenu un restaurant pendant 7 ans et j’avais envie de changement », explique le chef David Selen.

Récemment, nous avons parlé de son concept de restaurant éphémère au domaine de Ronceval qui cartonne et qui a séduit les amoureux de bons produits.

En plus de ces différents projets dont le plus important, l’ouverture de son restaurant à l’hippodrome de Waregem dans le courant du mois de mai, il a décidé d’aller vers les clients. « Je n’ai plus de restaurant pour le moment, il faut malgré tout que je travaille et j’ai donc lancé le projet d’aller cuisiner chez mes clients. »

Le chef âgé de 40 ans veut surprendre mais aussi montrer son savoir-faire. « J’ai déjà fait cela chez des gens et c’est très agréable.

