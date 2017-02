Estaimpuis: Isabelle Marquette deviendra échevine en mars à la place de Fredy Douillet

Il y a du mouvement dans l’air à Estaimpuis. Le conseil communal actera le 1 er mars la démission au poste d’échevin de Fredy Douillet. Il sera remplacé par Isabelle Marquette. Une passation de flambeau qui était prévue de longue date, mais qui a néanmoins été retardée alors qu’elle était initialement programmée pour la mi-mandat.

Le départ de l’un et l’arrivée de l’autre se passera donc sans histoire, Fredy Douillet étant par ailleurs content de mettre un terme à son mandat d’échevin des Affaires sociales, de la protection sociale, de la famille, des handicaps, des pensions, du conseil des seniors, des politiques des 3 è et 4 è âges, de la santé publique et de la prévention et des sports. Il restera néanmoins conseiller communal.

Mais les attributions citées ici ne seront pas nécessairement celles dont héritera la nouvelle échevine. C’est que Daniel Senesael a décidé de redistribuer les cartes au sein du collège. Il le seul, en effet, comme le prévoit le code de la démocratie locale, à donner ou à retirer les attributions aux échevins. Jean-Michel Nottebaert le sait pertinemment bien.

Fin décembre, les siennes lui ont été retirées par le bourgmestre à la suite d’un problème relationnel entre le bouillant échevin et le personnel du service d’urbanisme de la commune.

L’arrivée d’Isabelle Marquette au sein du collège a été proposée samedi dernier à l’assemblée générale du PS d’Estaimpuis. Elle a été acceptée à l’unanimité.

Une information détaillée dans notre édition de ce mercredi et sur notre édition digitale