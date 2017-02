Wallonie picarde: trois «Blokker» ferment dans la région

En cause : les difficultés rencontrées par le commerce de détail non alimentaire, l'augmentation « exponentielle » du commerce en ligne et l'augmentation de la concurrence avec l’arrivée d’enseignes à prix cassés comme Action et Extra. Si Blokker assure qu'il mettra « tout en œuvre pour limiter l'impact social de ce plan », on sait à présent que 37 magasins fermeront en Flandre, 7 en région bruxelloise et 25 en Wallonie. Parmi eux, quatre situés dans la région figurent sur la liste qui a été remise aux syndicats: Lessines, Comines, Tournai et Renaix. On ne sait pas, pour Tournai, si le magasin concerné est celui des Bastions ou celui de Froyennes ? On se rappellera cependant que celui des Bastions a récemment été installé dans le nouveau « parc commercial ». Le CEO de Blokker Belgique, Bernd Bosch, a cependant précisé que la liste des magasins concernés par cette mesure n’était pas définitivement arrêtée. Il a encore ajouté que « ces pertes d’emplois seront réparties sur les différentes régions. J’ai remis une liste lors du conseil d’entreprise extraordinaire de ce mardi matin. Cette liste doit encore être discutée avec les syndicats et les représentants du personnel. Je souhaite respecter la procédure », a-t-il dit.

A.D.