Pecq: il a été dénoncé par la petite bande du bled

Andy est soupçonné d’avoir commis un vol dans le chalet de jardin de son voisin, entre le 14 et le 17 décembre 2015. Il nie les faits et il a été dénoncé par ses copains de la petite bande d’Hérinnes qui multiplie les infractions dans le village depuis quelques semaines.

« Je suis allé sur les lieux, en pyjama et en chaussons mais j’ai refusé de mettre le butin chez moi comme me le demandaient les autres. Je regrette de ne pas avoir appelé la police et d’avoir dit au propriétaire que je savais qui étaient les auteurs de ce vol », dit-il à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. Mais Andy ne balance pas, lui.

Selon le ministère public, Andy est coupable d’un vol avec effraction même s’il soutient qu’il n’a brisé aucun cadenas.

« Il a déjà été condamné à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Courtrai pour des vols, en 2010. Il doit être sanctionné d’une peine de 8 mois de prison mais je ne m’oppose pas à une peine de travail », a commenté le substitut du procureur du roi.

La défense a demandé de requalifier les faits en vol simple. Andy a pris une bonne décision, il a quitté Hérinnes et sa petite bande. Présumé innocent, il sera jugé le 7 mars.