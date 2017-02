Inquiets, des cadres de Nethys font savoir qu'ils sont à nouveau disponibles sur le marché

Une employée explique: « Certains cadres enragent de voir comment l’affaire tourne car plus personne ne prend d’initiatives. ils n’ont pas non plus envie que le montant de leurs rémunérations soit publié dans la presse et j’en connais qui ont réactualisé leur profil Linkedln (un réseau professionnel) ou qui se déclarent prêts à tenter une autre aventure. »

À part Pascal Vrebos (RTL) qui a renoncé à son contrat de consultant au groupe L’avenir, les autres figures connues de Nethys sont toujours en place (Pol Heyse, Daniel Weekers, Frédéric Vandeschoor…) « Mais ce sont surtout les jeunes qui pensent à quitter la boîte. Ils sont bardés de diplômes, ils connaissent leur valeur sur le marché et ils sont tentés de se tourner vers une société moins exposée. »

> Nouvelle révélations sur l’affaire Publifin à découvrir sur notre édition digitale La Meuse Liège