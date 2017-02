Ski de fond: le Lessinois Lionel Burgue s'attaque à la Transju'Classic

Rédaction en ligne

Lessinois « multisports », Lionel Burgue, 45 ans, enchaîne la saison vélo et les plaisirs d’hiver. Son défi 2017 : profiter de la deuxième plus grande course mondiale de ski de fond pour vivre un nouveau grand moment sportif. Alors, oui, ce samedi, un Hennuyer sera au départ de la Transju’Classic, pour avaler une cinquantaine de kilomètres dans la neige. Et il s’y est préparé avec sérieux.