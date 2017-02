Tournai: le Conservatoire reçoit le prix Pasquier Grenier (vidéo)

Deux lauréats impossibles à départager, selon le jury du prix Pasquier Grenier : l’un public, le Conservatoire de Tournai, l’autre privé, une maison de style Louis XIV à l’angle de la place du Bas-Quartier… Deux rénovations de « grande qualité » selon le président, Benjamin Brotcorne, « qui contribuent à l’attractivité de la ville et à son rayonnement ».

Yves Boyaval et la Ville de Tournai, les deux lauréats.

Il tombait en morceaux, le Conservatoire de Tournai. Et désormais, au terme d’un chantier de longue haleine, il s’inscrit résolument dans le XXI e siècle grâce à « l’ajout de parois vitrées qui offrent une touche de modernité », souligne le président Benjamin Brotcorne, « qui se caractérise à la fois par sa discrétion et son respect de l’œuvre originale ».

Voilà ce qui a séduit le jury du prix Pasquier Grenier, qui a récompensé, mardi soir, une fois n’est pas coutume, une rénovation menée par la Ville de Tournai : « Notre association est régulièrement amenée à dénoncer des réalisations décevantes », rappelle le président, « cette fois, il n’en est rien ». L’occasion de rappeler la destination première de celui que les Tournaisiens appellent affectueusement « le tambour à pattes » : « L’édifice, construit par l’architecte Renard en 1824, devait abriter un marché couvert au rez-de-chaussée et une salle de spectacle à l’étage », précise Benjamin Brotcorne. Ce n’est qu’en 1984 qu’il accueille les élèves du conservatoire de Tournai, lequel a transité par la Halle aux draps, d’abord, puis un café de la Grand-place et ensuite par l’ancienne auberge de jeunesse de Tournai. Après deux ans de travaux, dirigés par l’architecte Claude Boudaillez, et un déménagement provisoire vers la Maison de Justice, les 1.900 élèves actuels du conservatoire ont pu prendre possession de leurs locaux tout neufs.

Et même la salle de concert a été entièrement refaite avec une attention particulière pour l’acoustique et l’éclairage de la scène. Mais la plus belle réussite du chantier, c’est sans aucun doute ce « sas vitré » installé dans le péristyle de l’édifice : « Il offre un foyer, un lieu de rencontre, de détente qui manquait encore au conservatoire », note l’architecte. « Cet élément contemporain met, en outre, en valeur, par contraste, le bâtiment principal de style néoclassique ».

Toutefois, une autre rénovation, privée quant à elle, a également séduit le jury : il s’agit de l’ancien Entracte, à l’angle de la rue de l’Hôpital Notre-Dame et de la placette du Bas-Quartier. Un projet porté par la volonté d’un homme, son propriétaire, Yves Boyaval qui a confié la restauration au bureau d’architecture Archipel. Un chantier là aussi de longue haleine, surtout pour rendre à cette maison de type Louis XIV son cachet d’origine. La restauration des corniches aux corbeaux de bois sculptés a sans doute constitué le plus gros défi du chantier, tout comme la stabilité de l’édifice, menacée par l’affaissement d’un pilastre sur 15 centimètres. Toutefois, le résultat final est largement à la hauteur des efforts et de la patience fournis.