Mauvaise nouvelle pour les fans de streaming: le site RojaDirecta contraint de fermer sur décision de la justice espagnole

Serait-ce bientôt la fin des sites de streaming illégal sur les matches de football et autres compétitions sportives ? Le tribunal du Commerce de La Corogne a en tout cas demandé la fermeture du site RojaDirecta, l’un des leaders du streaming illégal.

Le quotidien espagnol Marca dévoile que le tribunal du Commerce n°1 de La Corogne a demandé, suite à la plainte déposée par DTS (Canal + Espagne et Movistar +) contre la société Puerto 80 Projects, la fermeture du site RojaDirecta, qui propose des liens vers de nombreux contenus audiovisuels piratés, dont les droits de la plupart sont détenus par DTS. Le groupe audiovisuel DTS affirme ainsi que RojaDirecta a violé les droits de propriété intellectuelle en proposant des liens vers leurs contenus audiovisuels piratés.

Puerto 80 Projects peut encore faire appel de cette décision mais en attendant, le site RojaDirecta va devoir fermer ses portes, malgré son audience fructueuse : plus de 1,2 million de personnes suivent ainsi le site de streaming illégal via Facebook.

Les gestionnaires de ce portail se défendent depuis de nombreuses d’années d’être à la base des vidéos diffusant illégalement des compétitions sportives à grande échelle. Puerto 80 Projects explique ainsi que l’entreprise ne fait que rediriger ses visiteurs vers ces vidéos, via un simple lien, sans plus.

Le tribunal du Commerce n°1 de La Corogne estime pour sa part que de nombreuses preuves confirment la responsabilité des administrateurs de RojaDirecta dans ces liens de streaming illégal. L’insertion des liens, leur catalogage et leur tri dans des catégories appropriées via une table des matières indique que « les administrateurs de Rojadirecta ont un contrôle absolu sur ces liens illégaux ».

En novembre dernier, le tribunal du Commerce n°2 de La Corogne avait déjà condamné RojaDirecta à cesser immédiatement toute diffusion des émissions produits ou émis par les société GolT et Mediaproduccion. Et en octobre, un tribunal de La Corogne avait bloqué quinze comptes bancaires prétendument liés à RojaDirecta et saisi d’importantes sommes d’argent, « dépassant 11 millions d’euros », selon Marca.