Mouscron: une belle expérience loin du Costa Rica pour la jeune Laura

Arrivée du Costa Rica en août 2016, la jeune Laura Bolaños Barrientos (18 ans) vit ses derniers jours dans la cité des Hurlus. Venue à Mouscron pour vivre un stage à l’échevinat du Travail et apprendre la langue française, la jeune fille repartira chez elle le 1 er mars, avec de beaux souvenirs en tête...

Nathalie Leenknecht a pris Laura Bolaños Barrientos sous son aile durant six mois.

Âgée d’à peine 18 ans, Laura Bolaños Barrientos a vécu une expérience incroyable. Qui lui laissera sans aucun doute des souvenirs indélébiles. Habitante de San José, la capitale du Costa Rica, la jeune demoiselle qui n’avait jamais mis les pieds en Europe a débarqué en Belgique en août 2016, alors qu’elle ne pipait pas un mot de français.

Laura cherchait à faire du volontariat dans un pays étranger et surtout à apprendre la langue. C’est grâce à AFS, une organisation internationale d’échange d’étudiants et de jeunes adultes qui favorise et accompagne l’apprentissage des relations interculturelles par des séjours à l’étranger en immersion, que la jeune habitante de ce petit pays d’Amérique centrale a eu l’opportunité de venir chez nous.

Depuis son arrivée, Laura est active aux côtés de Nathalie Leenknecht (à l’échevinat du Travail) mais aussi à la ferme d’animation « La Prairie ». Si les premières semaines n’ont pas été évidentes, la jeune fille ne connaissant pas du tout la langue de Molière, elle s’est rapidement adaptée.

