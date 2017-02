Comines: accord entre la FGTB et Clarebout Potatoes

Un premier accord est tombé entre la FGTB et la direction de la SA Clarebout Potaoes de Comines. L’acceptation d’un délégué de la FGTB a débloqué le dossier. Les négociations entre les parties se poursuivent.

Depuis plusieurs mois, un conflit existait entre la FGTB-Horval de Wallonie picarde et l’entreprise Clarebout concernant son site de Warneton (Comines), qui occupe près de 400 travailleurs.

Clarebout, qui a également un siège à Neuve-Église (Flandre occidentale), refusait de reconnaître comme interlocuteur la FGTB wallonne et n’acceptait pas la désignation d’un délégué présenté par celle-ci.

Devant l’attitude intransigeante de la direction, la FGTB est passée à l’action le 18 janvier dernier. Quelque 250 militants, venus de toutes les régions de Wallonie, étaient venus renforcer les délégués syndicaux.

Après cette action, plusieurs réunions ont eu lieu à Namur avec le cabinet du ministre de l’Economie Jean-Claude Marcourt, où pour la première fois il y a eu contact direct avec la direction de l’entreprise.

Plusieurs réunions du Bureau de conciliation de la commission paritaire 118 se sont aussi tenues.

Premier pas

Fin de semaine dernière, la direction a fait un premier pas en acceptant le délégué présenté par la FGTB Wapi. Ce mardi, un accord est tombé en Bureau de conciliation.

Les grandes lignes portent sur l’acceptation par l’entreprise du délégué présenté par la FGTB, sur la poursuite d’un dialogue constructif dans le fonctionnement actuel des organes de concertation et sur la reconnaissance par la direction de la structure wallonne du syndicat FGTB-Horval Wapi comme interlocuteur, au même titre que les acteurs néerlandophones actuels.

« Si le dossier semble se régler au niveau des relations sociales avec l’entreprise, des questions se posent sur le rôle de la commune et de sa bourgmestre, chef de la police, lors de l’action du 18 janvier. Pourquoi un tel déploiement de force pour une action syndicale banale ? Suite aux atteintes aux libertés syndicales et aux brutalités policières dont la secrétaire régionale a été victime, notre organisation syndicale se réserve le droit de prendre toute attitude et pour cela nous nous concertons avec notre avocat », précise la FGTB-Horval-Wapi.