Bilan contrasté pour le décret Inscriptions

La commission a évalué le décret au regard de ses principaux objectifs, et en a conclu qu’il en rencontre essentiellement un: celui de rendre le processus d’inscription en secondaire plus transparent qu’il ne l’était. Chaque acteur a désormais une vue plus claire de la situation des inscriptions, notamment l’administration qui peut ainsi déterminer avec davantage de pertinence la nécessité de certains projets, comme ceux de création d’écoles.

En revanche, la complexité du décret pourrait affaiblir ses intentions louables, note la Commission. Et il ne semble pas avoir modifié «drastiquement» la mixité dans les établissements scolaires. L’indice ISEF (indice socio-économique faible) n’a ainsi pas eu d’impact majeur sur l’attribution des places, et son mécanisme est donc jugé insuffisant dans cette optique.

La ministre de l’Éducation, Marie-Martine Schyns, n’a pas souhaité réagir, n’ayant pas encore reçu le rapport finalisé dont le projet est paru dans La Libre.

A son cabinet, on soulignait toutefois que les objectifs premiers du décret tel qu’il existe actuellement étaient bien l’équité et la transparence du processus d’inscription. La mixité, quant à elle, n’est vue que comme une possibilité à saisir par les familles qui le souhaitent. Mais la réalité reste que les élèves à indice socio-économique faible qui parcourent une plus grande distance pour accéder à un établissement réputé, comme le leur permet le décret, ne sont pas légion, commentait-on.

La précédente ministre de l’Éducation, Joëlle Milquet, voulait revoir pour la rentrée 2017 les critères actuels du décret, afin d’introduire des critères pédagogiques et réduire ainsi le poids des critères géographiques. Mme Schyns, quant à elle, est toujours en réflexion à cet égard. Si des changements devaient être apportés, ce ne serait pas pour une mise en application rapide, car certaines familles ont déjà opéré des choix de vie en fonction du décret actuel, relevait-on dans son entourage.

Du côté de l’opposition, le MR a tiré à boulets rouges sur les conclusions du projet de rapport de la Commission de pilotage. «Aucun des objectifs visés par la mise en place du décret n’a été atteint en sept ans, si ce n’est plus de transparence dans la procédure d’inscriptions», estime la cheffe de groupe des réformateurs au parlement de la Fédération, Françoise Bertieaux.

Elle dénonce une nouvelle fois la complexité du calcul de l’indice qui fonde le processus d’inscription, ainsi que le mode décisionnel de la commission de régulation (CIRI). Pour le MR, le décret n’est pas le bon outil pour promouvoir la lutte contre l’échec scolaire, établir une égalité d’accès et de traitement ou augmenter la mixité sociale dans les écoles. En outre, la commission de pilotage souligne que les élèves dits ISEF ne sont pas forcément les plus fragilisés socio-économiquement. «Le mode de calcul n’est en fait pas réaliste.» Le MR réclame une profonde réforme du décret Inscriptions. «La ministre doit enfin comprendre l’urgence».