Wallonie picarde: trois nouveaux co-présidents chez Ecolo

Ingrid Deregnaucourt (40 ans, Leuze), animatrice politique Ecolo Picardie ; Simon Varrasse (33 an, Mouscron) conseiller ancrage local à Ecolo et conseiller communal ainsi que Ronny Balcaen (50 ans, Ath) directeur d’une AMO à Anderlecht, conseiller communal et ancien député fédéral succèdent à la Mouscronnoise Chloé Deltour, à la Frasnoise Marie-Coline Leroy et à l’Ellezellois François Otten.

Cette nouvelle équipe aura pour tâche de préparer les élections communales et provinciales de 2018 en Wallonie picarde et de faire progresser le projet de transition écologique. « Au regard de l’actualité, il est de notre responsabilité de proposer une alternative au système actuel. Nous souhaitons permettre à chaque citoyen de la Wallonie picarde de voter aux élections communales pour un parti qui fait de la transition écologique et énergétique une de ses priorités. Les communes sont pour nous le lieu essentiel de mise en oeuvre de cette transition, avec la participation des habitants. Dès lors, notre objectif est de présenter des listes Ecolo dans un maximum des 20 communes de l’arrondissement Tournai-Ath-Mouscron. Nous voulons également aider à l’émergence de nouvelles majorités avec Ecolo. Cette période (pré-)électorale sera également l’occasion de mettre en avant des thématiques qui nous sont chères comme la mobilité, l’énergie, l’éthique en politique et la promotion d’une alimentation durable et des circuits courts. »