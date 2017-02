Les employés d'une société belge acceptent de se faire implanter une puce sous la peau

C’est une première : les employés d’une société belge, New Fusion, ont accepté de se faire implanter une puce sous la peau. Cette puce remplace leur badge ou encore leur login pour entrer sur le système informatique.

New Fusion est une spécialisée dans la technologie et le marketing digital et est située à Mechelen. Huit employés ont accepté de se faire implanter une puce contenant une série de données numériques. Elle contient un identifiant qui permet d’enter dans l’entreprise sans utiliser son badge ou encore d’allumer son ordinateur sans recourir à un mot de passe.

Ce système n’est pas vraiment neuf, nous apprend « Sciences et avenir » puisqu’en 1998, un cybernéticien, Kevin Warwick, s’était fait implanter une puce dans le bras pendant plusieurs jours. Mais c’est la première fois qu’une entreprise demande à des employés d’accepter une telle expérience.

Notons encore que c’est un tatoueur qui a pratiqué l’opération, et non un médecin.