Froyennes: le frêne de l'étang abattu (vidéo)

Le frêne qui pousse depuis 60ans aux abords de l’étang de Froyennes est la cause des fuites récurrentes de cet espace d’eau dans le village. L’échevin Armand Boite nous avait dit la semaine dernière qu’il était nécessaire d’abattre l’arbre pour des raisons de sécurité. C’est vrai qu’en plus des fuites qu’il cause, le frêne est malade. Tôt ou tard, il aurait dû être abattu, le travail a démarré ce jeudi.