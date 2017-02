C'est officiel: les familles wallonnes gagneront 155 à 165 euros par enfant grâce aux allocations familiales

La matière des allocations familiales est désormais régionalisée et, comme la Flandre et la Communauté germanophone, la Wallonie devait encore fixer les modalités des nouvelles allocations. Le gouvernement régional a ainsi convenu d’un montant égal pour tous les enfants wallons, et évolutif selon l’âge. Ainsi, le montant des allocations familiales pour un enfant entre 0 et 17 ans sera de 155 euros par an, contre 165 euros pour les enfants de 18 à 24 ans.

Ce montant est un taux de base et pourra être relevée par cinq primes sociales, selon les revenus des parents, le nombre d’enfants au sein de la famille, et d’autres critères.