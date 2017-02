Les audiences radio sont tombées: Bel RTL sort du podium et est dépassé par Nostalgie, Radio Contact reste leader de justesse

Les audiences de chaînes de radio sont tombées : la troisième vague de l’année 2016 confirme un regroupement des principales stations sur le podium. Radio Contact, Vivacité et Nostalgie, dans l’ordre, se tiennent en moins d’un pour-cent de parts de marché. Bel RTL, par contre, sort du podium.

Radio Contact confirme ainsi sa place de leader des stations de radio francophones belges avec 15,11 % de parts de marché. La radio privée perd toutefois 0,6 % par rapport à la deuxième vague de l’année 2016. Elle voit ainsi la radio publique Vivacité revenir à moins de 0,2 % de parts de marché : la première station de la RTBF s’offre ainsi son deuxième record d’audience en nombre d’auditeurs et atteint 14,95 % en parts de marché !

Le très bon score de cette troisième vague revient à Nostalgie qui s’offre un bond en troisième position avec une progression de 2 % et un score de 14,23 % de parts de marché ! La radio privée se permet ainsi de déborder Bel RTL, qui doit se contenter de 14,05 %, soit une baisse de près de 0,6 % par rapport à la deuxième vague de 2016.

Derrière la station de RTL Belgium, Classic 21 conserve sa cinquième position avec un score stable à 9 % de parts d’audience. Juste devant NRJ (6,28 %) qui perd toutefois près de 0,5 % de parts de marché sur le dernier quadrimestre. La Première talonne NRJ mais reste stable avec 6,23 % (contre 6,3 % lors de la deuxième vague).

Suivent ensuite Pure FM (en légère progression avec 3,24 %), Fun Radio (qui perd encore des plumes à 2,28 %, et près de 0,5 % de perte), Musiq’3 (1,37 % et un rajeunissement de son audience de... 8 ans !), Mint (0,63 %) et DH Radio (0,41 %).

Notons qu’en Flandre, Radio 2, la station de la VRT, est le clair leader du nord du pays avec 28,6 % de parts de marché, loin devant Studio Brussel (VRT, 13,04 %) et Qmusic (Mediahuis, 11,59 %).