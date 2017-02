Guignies: le cœur du village en chantier 7 mois (vidéos)

Plus de 750.000 euros dont 304.000 à charge de la commune de Brunehaut, sept mois de travaux (si tout va bien), circulation coupée et bus déviés : c’est un gros chantier qui s’annonce dans le village de Guignies. Les habitants ont participé à une réunion d’information.

Tout le coeur du village de Guignies – il est vrai assez délaissé dans l’entité de Brunehaut – est concerné par les travaux qui s’annoncent.

« Faute de moyens, nous ne pouvons pas réaliser l’ensemble des aménagements sur un seul plan d’investissement » a expliqué d’emblée le bourgmestre Pierre Wacquier. « Deux chantiers sont donc prévus : d’abord la rénovation du tronçon entre la place et la rue du Moulin et par la suite, on poursuivra jusqu’à l’école de la rue de la Tuilerie. La première partie débutera en avril ».

Les riverains ont assisté à une réunion d’informations au cours de laquelle ils ont vu les plans et posé leurs questions.

Tous les détails sur cette réunion et sur le chantier dans votre Nord Eclair de ce vendredi 10 février ainsi que dans notre édition digitale.