Mons: une maman est à la recherche de son fils

« Cette dame est arrivée à l’office du tourisme ce mardi. Au début, elle me demandait si je ne connaissais pas un endroit où elle pouvait dormir, un style de centre d’accueil, explique Sarah. Elle m’a expliqué qu’elle venait d’arriver à Mons il y a deux jours et que l’hôtel coûtait trop cher. Du coup, je lui ai demandé d’où elle venait ». D’Algérie.

Cette maman a fait le voyage seule afin de retrouver son fils qui ne lui a plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines. « Elle m’a raconté que son fils était parti en décembre depuis l’Algérie pour venir à Mons. Il lui a passé un coup de fil pour dire qu’il était bien arrivé, qu’elle ne devait pas s’inquiéter, qu’il était avec des amis. Durant quelques semaines, ils s’appelaient régulièrement. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Il n’a plus jamais répondu à ses appels », raconte la jeune femme.

Paniquée, cette dame multiplie les recherches depuis plus de deux jours à Mons. Elle voulait également se rendre au consulat d’Algérie, situé à Bruxelles. « Je voulais lui donner un coup de main. Du coup, j’ai appelé le consulat pour savoir s’ils avaient entendu parler de ce jeune homme de 34 ans, au cas où il y avait un dossier ouvert. Après cela, la dame m’a montré une photo de son fils. Ma famille a pas mal de contacts dans la région. Je me suis dit que si tout le monde se renseignait, peut-être qu’on pourrait retrouver sa trace. »

Suite à son appel sur Facebook, Sarah a déjà reçu plusieurs réponses sous forme de messages privés. « On m’a confirmé que ce jeune homme avait été vu à Mons durant la période de Noël. Mais personne ne l’a retrouvé depuis. Peut-être qu’il n’a plus de téléphone, ou qu’il est parti dans une autre ville… Selon certaines sources, il serait dans un hôpital belge… Je ne sais pas. »