Pollution aux particules fines: le seuil d'information a été dépassé dans les trois Régions

«La concentration de particules fines (PM10) moyenne sur les dernières 24 heures a dépassé le seuil de 50 µg/m³ dans les trois Régions et la situation météorologique sera défavorable à la dispersion des polluants pendant les prochaines 24 heures», explique la Cellule.

En matinée, seules la Flandre et Bruxelles étaient concernées par le dépassement, mais la Celine a communiqué en début d’après-midi que la Wallonie n’était pas épargnée.

«La concentration moyenne sur 24h mesurée était à 14h00 de 66 µg/m³ en Flandre, 54 µg/m³ à Bruxelles et 51 µg/m³ en Wallonie (valeur moyenne au nord du sillon Sambre-et-Meuse)», précise la Cellule. Les concentrations les plus élevées ont été mesurées au nord/nord-ouest du pays et dans la vallée de la Meuse, près de Liège.

Toute activité physique prolongée en plein air est déconseillée pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, et les personnes âgées et les très jeunes enfants.