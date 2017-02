Un premier "Martin's Hôtel" arrive en France à Valenciennes: il sera situé sur ce magnifique site...

« Le Martin's Hotel du Hainaut s'inscrit dans un projet de restauration très ambitieux, actuellement un des plus importants de France », explique le groupe dans un communiqué. « Il est situé sur le site magnifique de ce qui fut autrefois l'Hôpital Général de la Charité, construit en 1767 sous Louis XV. Il est classé depuis 1945 et abrite la chapelle hospitalière la plus grande de France ».

Situé en plein cœur de Valenciennes, cet hôtel 4 étoiles haut de gamme aux accents contemporains, avec son atrium monumental entièrement vitré proposera à ses hôtes 79 chambres spacieuses (dont 20 junior suites, 16 suites et 6 suites doubles), un spa avec piscine intérieure, un espace fitness, un restaurant de gastronomie italienne, une brasserie, un lobby bar, un billard bar, 10 salles de réunion et de banquet, plusieurs terrasses et un vaste parking.

Une offre résidentielle d’exception (161 appartements) et un club de jazz font également partie du projet de rénovation.

Une arrivée qui va assurer la création de nombreux emplois dans la région.

Pour rappel, Martin’s Hotels, ce sont déjà 10 hôtels installés en Belgique à Bruges, Bruxelles, Genval, Louvain, Malines, Tubize, Waterloo.

En 2018, trois autres ouvertures sont prévues : deux à Louvain-la-Neuve et un à Bilzen.