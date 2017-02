Péruwelz: un an après l'explosion, la maison reste en ruines

Dans les décombres, on avait retrouvé le corps du propriétaire des lieux, âgé de 52 ans. L’enquête avait rapidement conclu à un suicide, dans un contexte de divorce difficile, au cours duquel le Péruwelzien avait reçu l’injonction de mettre en vente cette maison qu’il avait bâtie de ses mains.

Près d’un an après les faits, toutefois, les décombres sont toujours visibles sur le site de l’explosion et, en fait, rien n’a bougé… à l’exception d’une banderole de police destinée à maintenir les passants à distance. Insuffisant, selon le conseiller péruwelzien Écolo, Yves Wuilpart : « Une quantité imposante de gravats, ainsi qu’une voiture incendiée sont toujours à front de rue », décrit-il. « Des caves sont à découvert, ainsi que deux ouvertures donnant accès à un puits et une pièce technique. » Dangereux, selon le conseiller qui craint également une pollution du sol. « Une énorme cuve de mazout se trouve dans l’une des caves », ajoute-t-il. « Et selon les riverains, ce n’est pas la bandelette posée par la police qui empêcherait un accident. » Pour le conseiller, la Ville devrait procéder à l’évacuation des déchets pour éviter tout danger « en vertu du règlement général de police, le Collège pourrait sécuriser les lieux ».

Un avis que ne partage pas le bourgmestre, Daniel Westrade : « Le problème dans ce cas, est particulier », précise-t-il, « car la succession n’est pas encore réglée. L’affaire est portée devant le tribunal civil, nous ne pouvons donc pas intervenir. Si on évacue à nos frais, avec le nombre de camions qui seront nécessaires, cela va coûter cher et on ne récupérera jamais l’argent. C’est à la personne qui héritera de la maison de réhabiliter le site. »