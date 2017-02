Renaud: "Je n'ai plus envie d'être le coureur de jupons que j'étais naguère. C'est comme si je n'avais plus de libido"

Le chanteur revient d’abord sur ses anciennes addictions à l’alcool. « Les médecins m'ont dit : 'Au bout de six mois sans une goutte sans alcool, vous aurez le droit à une bière ou deux par semaine.' Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit là... J'en bois un peu plus que ça. En revanche, je ne toucherai plus jamais au Ricard, c'est un poison. Et, heureusement pour moi, je n'aime pas le vin. Mon problème, c'est que je sais que la vie n'est qu'un jeu qui finit mal. Et ça me terrorise, ça m'empêche de vivre bien. Donc, je fais des conneries », a-t-il expliqué.

Officiellement célibataire depuis 2011, date à laquelle son divorce avec Romane Serda (mère de son fils Malone, 13 ans) a été prononcé, le chanteur affirme qu'il ne lui manque plus que l'amour pour être enfin comblé dans sa vie. « J'ai tout pour être heureux. Mais je n'ai pas de gonzesse. C'est comme si je n'avais plus de libido. Comme si j'étais condamné à vivre avec mes assistants... Et puis je n'ai plus envie d'être le coureur de jupons que j'étais naguère »

« Pendant neuf ans, j'ai ressenti une immense culpabilité vis-à-vis de Malone. Immense... Je l'ai ignoré durant toute cette période, je n'étais pas un bon père. Depuis que j'ai arrêté de boire, je le vois deux fois par semaine et ça me fait beaucoup de bien, j'essaie de lui transmette mes valeurs : l'amour des gens, des livres, de la musique et des arts. On fait des balades dans la forêt de Meudon, où il vit avec mon ex-femme ».