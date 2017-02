L'amour en prison, pas impossible: Christelle et Isabelle vivent en couple dans la même cellule à Mons

Quelques jours avant la Saint-Valentin, on s’est demandé si une vie amoureuse était possible en prison ? Réponse : « oui » ! Mais sans grand romantisme et pas toujours avec les mêmes facilités d’une prison à l’autre.

Christelle Rouche (condamnée pour assassinat) et Isabelle Garcia Calero (condamnée pour meurtre) se sont mariées en prison en 2015 et cohabitent dans la même cellule à la prison de Mons. Une situation très rare, si pas unique dans notre pays. «Tout se passe très bien, témoigne la tante d’Isabelle. Ce mariage a été quelque chose de très positif pour elles deux. C’est simple à comprendre : quand on est deux, on n’est pas tout seul. Leur cellule est vraiment très très petite mais elles s’arrangent bien ».

Lire notre dossier complet dans nos éditions papier de ce vendredi et sur notre nouveau journal digital