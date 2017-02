Allocations familiales : les petits Wallons ne seront plus égaux

Après la Flandre, c’est la Wallonie qui a présenté sa petite révolution en matière d’allocations familiales. Fini le système un peu compliqué où le montant différait en fonction du rang de l’enfant et de son âge. Place désormais à un régime bien plus lisible, où chaque enfant permettra à ses parents de bénéficier d’une allocation comprise entre 155 € et 165 €.

