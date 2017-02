Pecq: vous n'étiez pas à la soirée qui lève les barrières, vous avez raté ça ! (vidéo)

Ce jeudi soir, ils étaient des centaines à la soirée organisée par Nico Bush à Pecq. Lever les barrières avec les personnes différentes, c’est ce qu’ils ont fait. Un moment de bonheur partagé qu’il vous sera encore possible de découvrir le 15 juin prochain à l’ancien H2o.

Bienvenue dans mon univers 80'90', c’est assurément le plus gros événement du genre en Europe. Un événement qui mêle sincérité, amour, sourires, frissons. « Ce jeudi, de nombreuses personnes extérieures à ce type de soirée ont poussé les portes de l’ancien H2o pour voir ce que c’était. C’est vraiment positif, surtout qu’ils ont pris beaucoup de plaisir ».

Nico Bush est un organisateur comblé. Cette soirée le comble de joie. Et il n’est pas le seul à être ému. Son partenaire privilégié, Olivier Claix, est toujours le premier à répondre présent quand il est sollicité. « C’était son anniversaire à notre traiteur, et pour tout ce qu’il fait, je peux vous assurer qu’il a été gâté ». Les parents dont les enfants comptent se lancer dans des études d’éducateur étaient également là pour découvrir cet univers. Bref, cette soirée a vraiment été exceptionnelle. « Orphéa Gorski a offert un show d’enfer. Tout comme le Team Dance Forever. Je remercie aussi Bruynooghe, Jérem de l’Hoeg et MilyPat ».