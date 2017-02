Wallonie picarde : «Hé, le flic, fils de p... j'veux pas d'ton P.-V.»

Daniel Foucart

Sur le terrain, les policiers sont confrontés à de plus en plus de comportements irrespectueux, voire à de la violence. « Malheureusement, c’est une triste réalité », confirme le chef de zone de la police de Leuze-Beloeil, David Deladrier. « Tous les week-ends, on le constate », déplore son homologue du Tournaisis, Philippe Hooreman. « Cela peut partir en sucette avec un jeune de 18 ans comme avec une personne de 60 ans ». « Il y a moins de respect de l’autorité », confirme le chef de zone de la police d’Ath, Frédéric Pettiaux. « Même quand ils sont en infraction, les gens n’acceptent plus la remontrance ».