Mouscron: faites le plein de tartiflettes pour l'asbl «Les P'tits Gins»!

Depuis sa création, il y a près d’un an et demi, l’association ne cesse de se développer. Et de venir en aide à de plus en plus de petits bouts. Aujourd’hui, on pourrait presque affirmer, même, que « Les P’tits Gins » est malheureusement un peu victime de son succès !

Et si on utilise le mot « malheureusement », c’est parce que l’association commence à avoir du mal à suivre la cadence, financièrement parlant...

« La situation actuelle fait en effet que de plus en plus de familles rencontrent des difficultés. Nous nous occupons en effet de 125 enfants chaque jour. Et les demandes ne s’arrêtent jamais », s’exclame Véronique Geerem, présidente de l’association.

Les membres de l’asbl croisent donc les doigts pour que leur prochaine opération fasse un carton. L’action « tartiflettes » aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 février.

Concrètement, cela consiste à réserver sa (ou ses) tartiflette(s) (12 euros pour une part adulte, 6 euros pour une part enfant), en appelant Véronique, au 0472/80.69.02. ou par mail, via lesptitsgins@gmail.com.

Pour une question d’organisation, il est demandé de faire ses commandes pour le jeudi 16 février au plus tard.