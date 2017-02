Sofia: David Goffin surclasse Steve Darcis en 1h13 de jeu et accède aux demi-finales (vidéo)

David Goffin (nº2) s’est imposé face à Steve Darcis dans un quart de finale 100 % belge au tournoi de tennis ATP de Sofia, en Bulgarie, épreuve sur surface dure dotée de 482.060 euros, vendredi.

David Goffin, 26 ans, 11e mondial, a battu le héros de Coupe Davis, 32 ans, 59e mondial, en deux manches 6-1, 6-3 en 1 heure et 13 minutes de jeu.

En demi-finale, David Goffin sera opposé à l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 16e au classement ATP, 28 ans, vainqueur de son côté du Luxembourgeois Gilles Muller (nº5), 33 ans, 29e à l’ATP, 7-5, 7-6 (7/5).

Le Liégeois n’a pas encore réussi à battre l’Espagnol qui s’est imposé face au Belge en 2012 au Challenger de Quimper (2-6, 6-3, 6-4), à Dubaï en 2013 (6-2, 7-5) et à l’US Open en 2015 (2-6, 5-7, 6-3, 3-1), sur abandon de David Goffin, à chaque fois sur surface dure.

.@David__Goffin defeats Steve Darcis in 2 sets (6-1|6-3) and proceeds to the semi-finals of the @SofiaOpen! 🎾👏 pic.twitter.com/K2TmolhdrO