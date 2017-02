Mouscron - Ostende (1-2): séduisants par moments, les Hurlus méritaient mieux mais ont craqué en fin de rencontre

Un but en fin de rencontre de Rozehnal a condamné Mouscron à une nouvelle défaite, 1-2 face à Ostende, samedi, lors de la 26e journée de la Jupiler Pro League. Mouscron avait pourtant ouvert le score par Matulevicius (23e), mais Ostende a renversé la situation grâce à Dimata (34e) et Rozehnal (89e).

Le début de rencontre était équilibré. Delac devait s’interposer sur une tentative de Jali (13e), Dutoit en faisait de même sur un tir de Markovic (14e). Mouscron débloquait la situation grâce à Matulevicius. Servi par Diedhiou, l’attaquant lituanien, arrivé durant le mercato hivernal, trompait Dutoit d’une frappe croisée (23e).

Ostende ne tardait pas à réagir. El Ghanassy dribblait dans le rectangle avant de servir Canesin. Celui-ci centrait pour Dimata, dont la reprise du droit ne laissait aucune chance à Delac (34e).

En seconde période, l’Excel mettait d’emblée la pression sur Ostende. Matulevicius (49e) manquait cependant de précision puis Tirpan voyait son tir être repoussé par le poteau (55e). Les Mouscronnois étaient ensuite sauvés par Delac, décisif sur une tête à bout portant de Milic (71e). Le gardien devait cependant s’incliner à une minute de la fin. Sur les suites d’un corner, le ballon était prolongé au second poteau où Rozehnal reprenait victorieusement (89e). Mouscron tentait le tout pour le tout et héritait de deux occasions dans les arrêts de jeu. Sur la première, la frappe de Kabasele manquait de puissance (90e+1). Sur la seconde, Kabasele et Mohammed se gênaient alors qu’ils avaient le but grand ouvert (90e+3).

Ce nouveau revers, le 18e de la saison, laisse Mouscron (18 points) à la dernière place, avec 3 points de retard sur Eupen, alors qu’il ne reste que quatre rencontres à disputer.