Suivez Mouscron-Ostende en direct (dès 18h): les Hurlus poursuivent leur opération "survie"

Face au finaliste de la Coupe de Belgique (qui disputera le trophée contre Zulte Waregem le 18 mars prochain), l’Excel Mouscron de Mircea Rednic va devoir redoubler d’efforts et poursuivre sa bonne dynamique du moment pour éviter la descente en Division 1B. Les Hurlus ont déjà réussi l’exploit d’empocher deux victoires sur les quatre dernières rencontres de championnat. Et les deux revers mouscronnois ne l’ont été que pour un petit but, confirmant que l’Excel n’est pas loin de se sauver…

Face à Ostende, qui a retrouvé confiance contre Malines (2-0) la semaine dernière après deux lourdes défaites psychologiques (1-2 contre Charleroi et 3-0 à Saint-Trond), Mouscron pourrait en plus retrouver Mahmoud Trezeguet, finaliste de la CAN avec l’Égypte et déjà de retour ce jeudi à l’entraînement.