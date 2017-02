L'IRM lance un double avertissement pour ce soir et cette nuit: de faibles chutes de neige possibles mais, surtout, des routes très glissantes

Via son site internet, l’IRM (Institut royal météorologique) a publié une alerte jaune sur tout le territoire pour les prochaines heures. Si la plupart des régions devraient être épargnées par la neige, tout le pays sera concerné par les températures négatives et le verglas. Soyez prudents.

La neige a fait son retour en très petite quantité ce matin dans certaines régions et pourrait une nouvelle fois tomber, toujours modérément, à certains endroits. « Vendredi soir et la nuit suivante, le ciel restera couvert avec encore un faible risque de chutes de neige. Les minima varieront entre 0 et -4 degrés sous un vent faible à modérer de secteur nord-est », prévient l’IRM.

Les conséquences de ces faibles températures sont connues : sur les routes, la situation pourrait être dangereuse avec la formation de plaques de verglas dans les prochaines heures. Une alerte jaune a d’ailleurs été lancée : « Cette nuit, du brouillard givrant pourra se former, puis le risque de neige augmentera à nouveau sur le sud-est. Samedi, de la neige (fondante) pourra tomber sur tout le pays. La nuit suivante, il s’agira de neige sur tout le territoire et les chaussées risqueront d’être glissantes ».

Le redoux est attendu pour dimanche.