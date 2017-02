Tournai: alcoolisée, elle frappe un policier

Magali se souvient plus ou moins de la scène qui a éclaté le 16 mai 2015 avec une patrouille de la zone de police des collines. « J’avais bu du rosé, j’ai été menottée et jetée au sol », dit celle qui a gardé des séquelles cérébrales d’un accident survenu quelques mois plus tard.

Elle se souvient aussi qu’elle était très énervée. Et pour cause, en plus d’insulter les policiers, elle a frappé une charmante auxiliaire de police qui ne faisait que son travail. « Vous me dites que j’ai tenté de donner un coup de poing ? Ce n’est pas mon genre », répond Magali, très angoissée.

« Je confirme que j’ai bien reçu des coups dans les jambes mais je suis allée travailler le lendemain, malgré les hématomes aux jambes », raconte la policière de la ZP des collines. C’est regrettable d’autant que la policière a tenté d’aider plusieurs fois Magali quand elle appelait la police à l’aide. « J’ai voulu l’aider une fois de plus et elle m’a agressée », souffle la policière.

Magali n’avait jamais eu aucun problème avec la justice mais elle a un gros problème avec l’alcool. Ce soir-là, elle avait bu plus que de raison et une dispute avait éclaté avec son compagnon au sujet de savoir qui allait reprendre le volant. Il l’a poussé et elle s’est éclatée l’arcade sourcilière sur le sol. Magali, tu t’es vue quand t’as bu ? Elle a demandé un sursis probatoire pour se soigner.

Présumée innocente, Magali sera jugée le 7 mars. La policière a réclamé un dommage de 250 euros mais elle n’a jamais arrêté le boulot. Hélas, elle risque encore d’en recevoir des coups et des insultes dans sa carrière.