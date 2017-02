Mouscron: Trezeguet dans le onze de base contre Ostende, première pour Dione

La sélection de Mircea Rednic : Delac, Defourny, Tirpan, Arslanagic, Simic, Peyre, Selak, Huyghebaert, Hubert, Nkaka, Stojanovic, Vojvoda, Mohamed, Markovic, Trezeguet, Dione, Miya, Kabasele, Diedhiou, Matulevicius.

Gulan s’est testé ce vendredi matin à l’entraînement, sans succès. Le back gauche se trouve toujours en délicatesse avec sa cheville.

Dione fête sa première avec le groupe. Agé de de 19 ans, il est arrivé cette saison à l’Excel en provenance de Zulte Waregem. Cet attaquant compte des sélections en équipes d’âge belges.

L’entraîneur mouscronnois s’attend à un match assez ouvert face à Ostende. « Nous pouvons nous attendre à un beau match face à une équipe qui ne fermera pas le jeu, » observe Mircea Rednic. « Nous jouerons face à une belle équipe, c’est ma chance… Encore une formation qui doit assurer sa place en playoffs 1 (rires). Mais je ressens beaucoup de confiance dans le groupe. » L’Excel n’a pas encore pris le moindre point face à aux formations actuelles du top six. « Mais nous avons déjà prouvé que nous étions capables de rivaliser avec les équipes du haut de tableau. Que faut-il faire pour rectifier le tir ? Nous devons avoir plus de confiance et plus de courage. »