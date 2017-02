Un homme poignardé rue du Moulin à Montignies-sur-Sambre: "Les hurlements de la victime étaient atroces", témoignage une voisine

« Quelle scène horrible ! J’ai des frissons et la nausée rien que d’y penser », lance, la voix tremblante, une habitante de la rue du Moulin, située à Montignies-sur-Sambre. La Carolo poursuit : « Tout ce sang… Cette vision insupportable. Et puis, je suis aussi hantée par le bruit. Mon voisin hurlait, tout comme la victime. Les cris de cette dernière étaient insoutenables. Non, franchement, je me souviendrai toute ma vie du matin du 9 février. »

Ce fameux jeudi, elle a été réveillée en sursaut, en pleine nuit. Il était aux environs de 3 heures 45. « J’ai failli faire une crise cardiaque », poursuit la dame. « J’ai d’abord entendu des éclats de voix venant de la maison. Le ton montait clairement entre deux hommes. Et soudain, la dispute a totalement dérapé. Les hurlements sont devenus encore plus forts. Puis, j’ai entendu qu’on tambourinait à ma porte. »

La Carolo a alors ouvert les volets de sa chambre à coucher et a aperçu Jean-Luc, un de ses voisins, devant son habitation.« Il était torse nu et surtout recouvert de sang. »

