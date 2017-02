Mouscron: le clos des Impressionnistes va bientôt sortir de terre

Drapeaux, panneau et bâches ont rejoint les poules et les coqs sur le terrain de la rue de Roubaix.

Si vous avez l’habitude d’emprunter la rue de Roubaix, cela n’a pas pu vous échapper.

Ces derniers jours, ce sont tout d’abord six mâts et des drapeaux de couleur bleue qui ont fait leur apparition au niveau de l’immense terrain vague se trouvant en face de l’avenue des Sports. Plus récemment, ces drapeaux ont été rejoints par un grand panneau de bois, puis par des grilles métallisées recouvertes de bâches, qui annoncent clairement la couleur...

Le projet « Le Clos des Impressionnistes », qui va sortir de terre à cet endroit, ce sont 36 appartements, répartis sur deux bâtiments qui tireront leur nom des peintres impressionnistes Cézanne et Manet.

Ce projet est sur les rails depuis quelques années déjà. Nous plongeant dans nos archives, nous avons découvert qu’il avait déjà été évoqué dans nos pages en 2014. Une enquête publique avait été réalisée au sujet de ce projet du 9 au 24 avril 2015. Et peu de personnes avaient réagi ! Aujourd’hui, et la promotion réalisée sur place le prouve, le projet avance bien. En termes d’objectifs, l’idée est de démarrer la construction de l’une des deux résidences pour le printemps 2017, la livraison des premiers appartements étant espérée pour la fin de l’année 2018.

