«Allo G' Soif»: l'apéro livré à domicile dès ce vendredi soir à Mouscron

Dès ce vendredi soir, si vous tombez à court d’apéro ou encore de produits de première nécessité, contactez « Allo G’ Soif ». Dans la demi-heure, vous aurez votre commande à domicile dans le grand Mouscron. Un nouveau concept dans la région lancé par deux jeunes Mouscronnois de 29 ans, Ludovic et David. Il livre aussi à Estaimpuis et dans les communes flamandes limitrophes.

Vous tombez à court d’alcool lors d’une soirée, vous recevez du monde à l’improviste mais vous n’avez plus rien à la cave ou dans votre frigo, vous n’êtes pas motivé à préparer à manger..., « Allo G’ Soif » est votre solution. Ce nouveau concept dans notre région sera disponible dès ce vendredi soir ! « À la base, on pensait ouvrir un café. Et puis, l’idée de ne faire que de la livraison nous a traversé la tête et on s’est dit pourquoi pas », commencent par expliquer Ludovic Moreau et David Machado.

Ces derniers, âgés tous les deux de 29 ans, ont décidé de se lancer dans l’aventure. « L’objectif est d’offrir un dépannage lorsque les magasins sont fermés. Cela permet d’éviter de devoir prendre la voiture, de prendre un scooter alors qu’il fait froid », commente Ludovic. Il y a quelque temps, l’option « night-shops » était encore possible. « Mais ils doivent désormais fermer plus tôt. »

Ce concept est nouveau et le duo souhaitait être le premier dans la région. « Cela existe en France ou encore dans les grosses villes belges. »

Livraison de professionnels

Si à la base, le concept est avant tout destiné aux particuliers, Ludovic et David se tiennent évidemment à la disposition des professionnels. Si un restaurateur est en manque de quelque chose, il peut toujours contacter « Allo G’ Soif ». « Nous livrons chez les particuliers, chez les professionnels ou dans un endroit insolite comme par exemple si vous souhaitez une bouteille de champagne à l’hôtel par exemple », détaille Ludovic.

Au niveau des produits, on trouve pas mal de choses comme des bières, de l’alcool, des softs, des snacks, etc. On y trouve aussi des packs « Gin » ou encore « Mojito » (voir ci-contre). Il est aussi possible de se faire livrer des produits de première nécessité comme du papier toilette, des couches ou encore des préservatifs. Le duo travaille également en collaboration avec un traiteur et un fleuriste. Pour ces deux derniers services, il faut cependant s’y prendre 48 h à l’avance, car ils travaillent avec des produits frais.

Les livraisons s’opèrent lorsque les magasins sont fermés. Pour se faire, il faut téléphoner au 056/340.771. ou commander sur le site Internet : www.allogsoif.com . De 19 h à 3 h les mercredi et jeudi, de 19 h à 5 h les vendredi et samedi et de 10 h (du matin) à 2 h les dimanche et jours fériés. Au niveau du paiement, il est possible de payer directement via le site Internet ou lors de la livraison (soit par carte bancaire, soit en espèces). La livraison est gratuite à partir de 20 euros. « Allo G’ Soif » livre à Mouscron, Dottignies, Herseaux, Luingne, Estaimpuis ainsi que les communes flamandes limitrophes comme Rekkem, Lauwe ou Aelbeke. Il faut compter 30 minutes pour le grand Mouscron et entre 30 à 60 minutes pour le reste.

