Stages sportifs à Mouscron: on s'inscrit dès ce samedi matin!

Les stages sportifs regroupent 30 disciplines sportives différentes pour les enfants et ados âgés de 3 à 16 ans aux quatre coins de l’entité mouscronnoise. « Comme d’habitude, nous sommes prêts à accueillir plus de 1000 enfants sur ces trois semaines de vacances. » En 2014, il y avait 917 inscrits et ensutie 844 et 900 pour 2015 et 2016. Les stages sont organisés durant les semaines suivantes: du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017, du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2017 et du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017.

Les inscriptions vont débuter ce samedi 11 février, c’est-à-dire aujourd’hui. Cela se fait uniquement au Centre Administratif Mouscron (CAM - Niveau 0 - guichets ouverts), situé au n°63 de la rue de Courtrai à 7700 Mouscron. Les inscriptions s’effectuent uniquement sur place, et pas par téléphone. « Le paiement des stages sera demandé et obligatoire pour toute inscription. Le paiement par carte bancaire est vivement conseillé », indique le service des Sports de l’échevine Kathy Valcke.

Ensuite, les inscriptions seront possibles à partir de lundi. Soit au Centre Administratif Mouscron (Niveau 3-Côté Nord/Est), du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h45, soit par téléphone au 056/860.335, au 056/860.357, au 056/860.307 ou encore par mail à stephanie.cardon@mouscron.be.

