Mouscron : conférence et livres sur la PMA

La PMA, un sujet méconnu et concernant.

Pour traiter la question de la procréation médicalement assistée (PMA), le docteur Jorj Radikov, gynécologue-obstétricien au Centre hospitalier de Mouscron sera présent. Et le sujet est particulièrement concernant puisque de plus en plus de couples désireux de devenir parents éprouvent des difficultés à combler leurs attentes. Qui n’en connaît pas qui cherchent désespérément à avoir des enfants sans y parvenir ? La médecine est un recours...

