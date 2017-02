Bellot tancé par Delannois pour les toilettes de la gare

P-O Delannois a proposé de remettre un préposé, une « Madame pipi » à la gare pour remédier à ce problème. Le ministre Bellot balaie cette idée invoquant « un coût d’exploitation trop élevé ». Et au bourgmestre de répliquer avec le plus grand sérieux qu’il faut bien comprendre que des « waters closed, c’est plutôt emmerdant ». Et d’ajouter : « une solution humaine, avec une embauche via un article 60 auprès des CPAS ne grèverait pas le budget de la SNCB. Ainsi, ces toilettes, elles aussi rénovées, pourraient être ouvertes aux heures d’affluence ». Et de terminer, pour répondre au souci de vandalisme du ministre, tout en invitant Bellot à visiter la gare de Tournai rénovée, que « la sécurité de la gare a été renforcée par des caméras et des rondes policières accrues ».

Reste à savoir avec cette polémique si le ministre continuera à s’en laver les mains, sans vilain jeu de mot, naturellement...